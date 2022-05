Stiri pe aceeasi tema

- Florin Ristei formeaza un cuplu cu Naomi Hedman de aproape doi ani. Cei doi s-au logodit și se ințeleg de minune, iar artistul a oferit detalii despre faptul ca viața lui s-a schimbat in bine de cand o are pe cantareața in viața lui.

- Mihai Mitoșeru și Noemi au divorțat in 2019. Cei doi erau impreuna de 14 ani și planuiau nunta. In cele din urma, au luat-o pe drumuri separate. Se pare ca prezentatorul TV nu a trecut peste momentul desparțirii. „Am avut un divorț cum nu se poate mai civilizat, nu am ieșit sa ne plangem, nu ne-am certat,…

- Andreea și Marian Buda s-au cunoscut la Antena 1 in cadrul show-ului Mireasa, insa in luna august a anului trecut au facut nunta. Cei doi fac dezvaluiri despre cum se ințeleg acum și cum e viața lor de familie.

- Anca Serea și Adrian Sina sunt impreuna de 11 ani și sunt parinții a șase copii. Viața lor este mereu agitata, mai ales ca au grija singuri de intreaga familie. Cei doi nu mai impart același pat și au explicat motivul pentru care au ajuns sa doarma separat. Invitați in emisiunea „Vorbește lumea”, de…

- „Continuam sa colectam date despre crimele de razboi rusești. Faptașii vor fi trași la raspundere pentru fiecare lovitura, pentru fiecare casa distrusa și pentru fiecare viața luata. Daca, desigur, vor ramane in viața”, spune SBU.Potrivit serviciilor ucrainene, armata rusa arunca tot mai multe forțe…

- Anna Lesko a fost invitata in platoul emisiunii „Vorbește lumea”, de la Pro TV, facand mai multe dezvaluiri din trecutul familiei sale, ea fiind de origine ucraineana. Anna Lesko și-a amintit de bunicii ei, dezvaluind ca bunica a fost ucraineanca, iar bunicul rus, pe fondul conflictelor armate care…

- Au trecut aproape trei ani de cand Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau s-au desparțit, insa in acte tot casatoriți sunt. Artista a marturisit ca relația cu tatal copiilor ei s-a mai imbunatațit.De aproximativ 3 ani, Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau merg la tribunal pentru a divorța și a stabili custodia…