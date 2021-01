Stiri pe aceeasi tema

- Chiar inainte de Sarbatori, Lidia Buble se relaxeaza intr-o minunata vacanța, parca intr-o lume total diferita. In timp ce aici iarna iși face simțita prezența, cantareața se bronzeaza sub soarele arzator, pe o plaja de vis. Vedeta are și cu cine sa impartașeasca aceste momente deosebite.

- Anna Lesko șocheaza cu fiecare apariție atat pe scena, in clipuri, cat și pe rețelele de socializare. Recent vedeta a incins imaginația fanilor, intr-unul din cele mai recente clipuri ale sale. A avut o apariție incendiara, și nu oricum, ci alaturi de noul partener, Bogdan Mocanu. Anna Lesko și Mocanu,…

- Gabriela Cristea a spus „adio” inhibițiilor! Frumoasa prezentatoare de televiziune și-a incantat fanii de pe rețelele de socializare cu cele mai incendiare ipostaze, formele ei ridicand temperaturile in termometre. Iata cum s-a lasat filmata soția lui Tavi Clonda, chiar in dormitor!

- Anna Lesko știe cum sa faca și ce sa faca pentru a incinge imaginația tuturor celor care o urmaresc. Recent, artist a fost descoperita de Jennifer Lopez și a aparut intr-un videoclip popular de pe YouTube.

- Anna Lesko este una dintre concurentele de la Ferma. Artistain varsta de 40 de ani a cucerit barbații aflați alaturi de ea in competiție șia fost surprinsa in ipostaze neașteptate alaturi de actorul George Piștereanu.Vedeta a acordat un interviu pentru revista VIVA!, care marturisește cumreușește sa…