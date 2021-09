Stiri pe aceeasi tema

- A fost accident la emisiunea Splash! Vedete la apa. Una dintre concurente a alunecat pe podeaua umeda chiar in fața juraților și s-a ales cu cateva lovituri minore. Accident la ‘Splash! Vedete la apa’ Imediat dupa ce și-a executat saritura in apa, concurenta Elena Ionescu a alunecat pe podeaua umeda.…

- Incontestabila vedeta a show-urilor de televiziune, Teo Trandafir a vorbit sincer despre situația sa financiara. In cei aproape 30 de ani pe care i-a petrecut in fața camerelor de luat vederi, Teo Trandafir (53 ani) nu s-a pricoposit din munca sa. Ba chiar recunoaște ca, de multe ori fost cumpatata…

- Incontestabila vedeta a show-urilor de televiziune, Teo Trandafir a vorbit sincer despre situația sa financiara. In cei aproape 30 de ani pe care i-a petrecut in fața camerelor de luat vederi, Teo Trandafir (53 ani) nu s-a pricoposit din munca sa. Ba chiar recunoaște ca, de multe ori fost cumpatata…

- Ramona Olaru este asistenta la „Neatza cu Razvan și Dani” și, mai nou, este prezentatoare la „Splash! Vedete la apa” alaturi de Razvan Fodor și Anna Lesko. Intr-un interviu exclusiv pentru tvmania.ro , vedeta a vorbit despre aceasta experiența, dar și despre planurile mari de viitor pe care le are.…

- Simona Balaceanu s-a numarat printre finalistele emisiunii Burlacul sezonul 6, insa tanara n-a reușit sa-l cucereasca pe Andi Constantin, astfel ca fata a vorbit pe Instagram despre experiența pe care a trait-o in competiție. Fanii emisiunii, dar și persoanele ce au indragit-o pe parcursul sau in competiție…

- Se pare ca Dani Mocanu vrea sa-și mai spele din pacate, dupa ce a fost condamnat la 9 luni de inchisoare, in condițiile in care oamenii legii l-au prins in timp ce conducea cu carnetul de conducere suspendat, de 3 ori in aceeași zi. Iata cum a reacționat celebrul manelist atunci cand unul dintre internauți…