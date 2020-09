Stiri pe aceeasi tema

- Dan Bittman inca face doamnele sa suspine atunci cand iși face apariția, chiar și la cei aproape 60 de ani ai sai, semn ca inca se menține in mare forma. Dar oare cum se poarta cantarețul atunci cand nu il vede nimeni?

- Bataia a fost filmata de prietenele celor doua agresoare, pentru a se lauda pe Internet. In video se poate observa cum una dintre agresoare a luat-o de par pe victima de 15 ani și a inceput sa o loveasca, apoi a intervenit in bataie și cea de-a dua. In tot acest timp, fata nu a ripostat. Dupa…

- Servieta maro, din piele, cu doua catarame, cu care președintele Klaus Iohannis a participat vineri, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului European, a devenit subiect de glume pe rețelele de socializare. In imaginile de pe site-ul Administrației Prezidențiale, servieta apare in unele poze.…

- Imaginea zilei in Romania a fost data, fara doar și poate, de medicul Maria Nițulescu de la Institutul Național ”Matei Balș”, care a surprins coada formata de ambulanțe SMURD in curtea unitații medicale.

- Servieta maro, din piele, cu doua catarame, cu care președintele Klaus Iohannis a participat vineri, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului European, a devenit subiect de glume pe rețelele de socializare. In imaginile de pe site-ul Administrației Prezidențiale, servieta apare in unele poze. In poza…

- Zborul cu parașuta poate fi nu doar distractiv, ci și confortabil. A demonstrat-o un instructor de paragliding, care a zburat sezand pe canapea și cu televizorul in fața. Cascadorul Hasan Kaval a filmat intreaga aventura, iar imaginile au facut furori pe Internet.