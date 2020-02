Stiri pe aceeasi tema

- Fotbalistul francez Hatem Ben Arfa a fost prezentat la Real Valladolid, insa "a comis-o" chiar la prima aparitie in calitate de jucator al clubului gestionat de fostul star brazilian Ronaldo Luis Nazario de Lima, care este si proprietar.

- Mai multe rachete au cazut marti langa o baza ce gazduieste trupe americane in Irak, la nord de Bagdad, a anuntat armata irakiana, la aproape o saptamana dupa ce o baza irakiana a fost luata drept tinta de Teheran, informeaza AFP si...

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat recent ca „in aceasta etapa“ Romania aloca pentru Aparare un procent de 2% din Produsul Intern Brut (PIB), dar ca o crestere a acestuia nu poate fi exclusa in viitor.

- Presedintele Comitetului Olimpic si Sportiv Roman (COSR), Mihai Covaliu, a declarat, luni, ca in opinia sa Romania poate castiga 8 medalii la Jocurile Olimpice de la Tokyo, insa daca nu vor avea loc surprize si "toate gloantele ajung la tinta" atunci se vor putea obtine 10 medalii. "Imi doresc ca diferenta…

- Fostul fotbalist Sergio Contreras Pardo ”Koke” (36 de ani), legitimat in trecut la Olympique Marseille, a fost arestat dupa ce a fost pus sub acuzarea de trafic cu droguri. Spaniolul este considerat ca fiind ”capul” unei rețele de hașiș.In urma descinderilor polițiștilor de la antidrog, a…

- Salariul mijlocașului de 29 de ani reprezinta principalul obstacol in calea realizarii transferului. Victor Pițurca are un start ezitant de mandat in Banie, cu doar 12 puncte stranse in 8 partide. Antrenorul oltenilor vrea sa intareasca lotul pentru a ramane cu șanse reale in lupta pentru titlu. Principala…

- Inregistrarea audio facuta de familia copilei a fost publicata pe Youtube, fiind redistribuita de sute de persoane si apoi preluata de presa. Politia si Protectia Copilului s-au sesizat si au declansat anchete cu privire la caz.