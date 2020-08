Stiri pe aceeasi tema

- Cristi Manea, 22 de ani, e de anul trecut intr-o relație cu Irina Deaconescu, 22 de ani, iar acum cei doi au aflat ca vor avea un copil. Irina Deaconescu face parte din topul vloggerițelor din Romania și are niște cifre foarte bune pentru domeniul sau. Tanara originara din Bumbești Jiu are peste 500,000…

- Dupa ce a anunțat ca a divorțat de Cristian Georgescu, barbatul care i-a fost alaturi timp de 22 de ani, Anca Țurcașiu a transmis in miez de noapte un nou mesaj. Actrița și cantareața Anca Țurcașiu, in varsta de 50 de ani, a anunțat in urma cu o zi ca a divorțat . Artista a povestit prin ce trece printr-un…

- Olalekan Jacob Ponle, cunoscut drept "mrwoodbery", și Ramon Olorunwa Abbas, cunoscut drept "hushpuppi" - amandoi influenceri in mediul online, au fost arestați și extradați in SUA, unde sunt acuzați de conspirație pentru a comite frauda online.

- Recent, Razvan Simion și Lidia Buble au incheiat o relație ce dura de 5 ani. Deși toata lumea aștepta ca cei doi sa se casatoreasca, iata ca lucrurile au luat o intorsatura neașteptata. La scurt timp dupa ce prezentatorul Antena 1 a declarat public faptul ca artista nu mai este fericita langa el, aceasta…

- Lasa frumos in urma ta dupa ce ai vizitat un colț de lume. Leonardo DiCaprio avertizeaza din nou ca turismul poate distruge adevarate paradisuri naturale. Intr-un filmuleț postat pe Instagram, actorul arata cum a afectat poluarea un golf din Vietnam, care este singura sursa de existența pentru locuitorii…

- Jucatorii de tenis Roger Federer, Rafael Nadal si Novak Djokovic s-au alaturat campaniei de combatere a rasismului BlackOutTuesday, pe fondul protestelor din SUA generate de moartea afro-americanului George Floyd, scrie Reuters. Liderul ATP, sarbul Novak Djokovic, a postat pe conturile sale de Instagram…

- Cu toții o știm pe Anca Serea plina de viața și mereu cu zambetul pe buze, insa, puțini sunt cei care cunosc drama prin care a trecut vedeta! Inainte de a se casatori cu Adrian Sina, vedeta a fost maritata cu omul de afaceri Filip Poplingher, care s-a stins din viața din cauza leucemiei.