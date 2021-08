Stiri pe aceeasi tema

- „Splash! Vedete la Apa” revine in aceasta vara din 13 august, la Antena 1. Surprizele se țin lanț, iar vedetele sunt hotarate sa iși testeze limitele, dupa antrenamente dure. Alina Pușcaș se antreneaza intens deja pentru cel mai racoritor show al verii! ”Splash! Vedete la Apa” va avea premiera pe 13…

- Gina Pistol a devenit mama pentru prima oara in luna martie a acestui an. Prezentatoarea e mamica full-time acum, așa ca a ratat unele proiecte in televiziune. Cu toate acestea, vedeta caștiga bani chiar și acum, cand sta acasa. In ultimii ani, Gina Pistol a fost prezentatoarea celor mai urmarite emisiuni…