Anna Kurnikova şi Enrique Iglesias au devenit părinţi a treia oară! Sportiva a născut în mare secret Evenimentul a fost tinut in mare secret, dar fratele cantaretului, Julio Iglesias Junior, a facut publica vestea. Julio Iglesias Junior, cantaret ca si tatal si fratele sau, apreciat in Spania si in America Latina, vorbea despre ultimul sau turneu la un post de radio din Chile, cand a inceput sa povesteasca si de viata sa privata. „Tata mi-a spus ca eu sunt adevaratul mostenitor al cantecelor sale si e mandru de mine, iar eu sunt fericit sa-i interpretez piesele sale pe scena”, spunea el. Enrique si Anna au fost extrem de discreti in legatura cu viata lor privata, chiar… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

