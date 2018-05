Stiri pe aceeasi tema

- Fetița lui Liviu Varciu a cucerit internetul. Anastasia Maria a crescut și seamana tot mai mult cu tatal ei. Artistul a postat o imagine pe contul de socializare, alaturi de care a scris un scurt mesaj. “Bebe meu”, a scris Liviu Varciu la fotografia postata pe Instagram. Fanii au reacționat imediat…

- Victoria Beckham a postat recent pe contul ei de Instagram un clip cu baiatul ei in varsta de doar 13 ani. Cruz Beckham are o voce foarte buna, iar fanii l-au comparat imediat cu Justin Bieber, care s-a lansat in muzica la aceeași varsta.

- O femeie care isi purta baietelul de un an si sase luni in spate, intr-un port-bebe, a cazut, marti, intr-o rapa adanca de zece metri in Caras-Severin si a fpsyt salvata de catre echipele de interventie alertate de fiica femeii, in varsta de 11 ani.

- Vedeta americana de televiziune Khloe Kardashian a anuntat luni pe retelele de socializare numele ales pentru primul sau copil, o fetita nascuta din relatia cu partenerul sau, Tristan Thompson, noteaza DPA. Micuta, pentru care Khloe a ales numele "True", a venit pe lume joi dimineata intr-un spital…

- Tribunalul Timis a dispus joi, 15 martie, arestarea preventiva pentru 30 de zile a Oanei Net, educatoarea acuzata ca si-a ucis fiica in varsta de patru ani. In fata procurorilor, femeia in varsta de 39 de ani a recunoscut ca si-a ucis fiica.

- Tribunalul Timis a dispus, joi, arestarea preventiva pentru 30 de zile a Oanei Net, educatoarea acuzata ca si-a ucis fiica in varsta de patru ani. In fata procurorilor, femeia in varsta de 39 de ani a recunoscut ca si-a ucis fiica.

- Vedeta de reality tv Kim Kardashian West, in varsta de 37 de ani, a postat pe Instagram o fotografie cu Chicago, fiica sa nascuta in luna ianuarie de o mama surogat, informeaza luni Press Association. Imaginea are un filtru care le permite celor doua sa aiba urechi de ursuleti de plus si nasuri roz.…