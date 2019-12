Anna Katharina Scheidereiter, manager CSR Kaufland: Timpul este cel mai pretios cadou care se poate oferi

Stiri pe aceeasi tema

- Una din trei companii din Romania va oferi angajatilor carduri si tichete cadou ca parte din beneficiile speciale acordate de Craciun, conform estimarilor Edenred Romania, emitent de tichete si carduri preplatite de beneficii extra-salariale.

- Mai sunt cateva zile pana la Craciun, iar emoția acestor sarbatori a pus stapanire pe fiecare dintre noi. In perioada aceasta, cu toții devenim mai sensibili, iar gandurile noastre se indreapta catre aceia pe care ii iubim. La fel s-a intamplat și in cazul artistei Alina Dinca, ce ne colinda cu o piesa…

- Conform datelor celui mai recent studiu de piața realizat de catre MEDNET Marketing Research Center, 89,6% dintre persoanele din mediul urban intenționeaza sa cumpere cadouri de Moș Nicolae pentru cei dragi. Și în acest an, cadourile preferate ramân dulciurile (72,5%), urmate de jucarii…

- Phenianul a subliniat marti ca se apropie de scadenta termenul dat Statelor Unite ca pana la sfarsitul anului sa-si schimbe 'politicile ostile' fata de Coreea de Nord si sa prezinte o noua propunere in negocierile nucleare, avertizand ca tine de Washington sa decida cel fel de 'cadou…

- Angajații Uzinei Automobile Dacia din Mioveni vor primi, cu ocazia sarbatorilor de Craciun si Anul Nou, prime in valoare de 1.605 lei (brut). De asemenea, fiecare salariat urmeaza sa primeasca și cate un tichet cadou in valoare de 80 de lei. Tot in decembrie, angajații Dacia vor primi și tichetele de…

- Opera Nationala Bucuresti prezinta vineri, 29 noiembrie 2019, incepand cu ora 18:30, spectacolul de balet "Spargatorul de nuci" de Piotr Ilici Ceaikovski, in coregrafia lui Oleg Danovski, adaptarea regizorala si coregrafica poarta semnatura lui Oleg Danovski Jr., scenografia a fost realizata de catre…

- Sa oferi un cadou cu adevarat util, original si apreciat de "destinatar" este adesea o provocare. Cadou de nasi, fini, pentru Craciun sau aniversari? Cadou de casa noua, tineri casatoriti, prieteni buni? Sau poate clienti deosebiti,...

- Fostul agent si fotograf al lui Banksy va oferi publicului imagini care documenteaza peste un deceniu de colaborare cu misteriosul artist intr-o noua carte, intitulata "Banksy Captured", informeaza Press Association joi, citat de agerpres.ro.