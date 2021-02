Stiri pe aceeasi tema

- Investirea unui nou guvern in Republica Moldova, in frunte cu Natalia Gavrilita, nu a fost sustinuta joi in Parlamentul de la Chisinau. Niciun deputat nu a votat in favoarea candidatei desemnate de presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, informeaza Radio Chisinau si Deschide.md. Parlamentul a examinat…

- Investirea unui nou guvern in Republica Moldova, in frunte cu Natalia Gavrilita, nu a fost sustinuta joi in Parlamentul de la Chisinau. Niciun deputat nu a votat in favoarea candidatei desemnate de presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, informeaza Radio Chisinau si Deschide.md, potrivit Agerpres.…

- Liderul comunistilor, Vladimir Voronin, considera ca presedintele Maia Sandu a gresit cand a declarat marti, 12 ianuarie, la Kiev, ca regiunea Crimeea apartine Ucrainei. Voronin e de parere ca asemenea afirmatii pof afecta relatiile Republicii Moldova cu Federatia Rusa si ele ar trebui evitate.

- Liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, a declarat marti, 12 ianuarie, la Kiev, dupa intreverea cu presedintele Republicii Moldova, ca Maia Sandu i-a dat asigurari ca Republica Moldova sprijina integritatea si suveranitatea Ucrainei. Totodata, Zelenski a mentionat ca Maia Sandu nu se teme sa spuna ca…

- Socialistii fostului presedinte Igor Dodon o acuza pe Maia Sandu, actualul presedinte al Republicii Moldova, ca incearca 'sa forteze' trei ministri care si-au anuntat plecarea din guvern impreuna cu premierul Ion Chicu sa ramana in functii, dupa ce aceasta nu a emis decretul privind demisia celor…

- Socialistii fostului presedinte Igor Dodon o acuza pe Maia Sandu, actualul presedinte al Republicii Moldova, ca incearca 'sa forteze' trei ministri care si-au anuntat plecarea din guvern impreuna cu premierul Ion Chicu sa ramana in functii, dupa ce aceasta nu a emis decretul privind demisia…

- Forțele rusești de menținere a pacii se afla in regiune in primul rand pentru menținerea stabilitații, așa a raspuns ministrul Afacerilor Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, la propunerea președintelui ales al Republicii Moldova, Maia Sandu, cu privire la retragerea trupelor din Transnistria.…

- CHIȘINAU, 2 dec - Sputnik. Liderul transnistrean Vadim Krasnoselski, a declarat in interviul pentru ”Gazeta Parlamentara” ca Chișinaul incearca iarași sa abordeze problema artificiala a ”retragerii trupelor” din regiune. © Sputnik / Mihai CarausPolitica Maiei Sandu ar putea aduce daune ireparabile…