- „Vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata, ce se va manifesta prin averse ce vor avea și caracter torențial, descarcari electrice, intensificari ale vântului, vijelii și grindina. Cantitațile de apa vor depași…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis sambata doua avertizari meteorologice pentru canicula, respectiv vijelii puternice și averse torențiale care se vor manifesta intre orele 13-23. Astfel, pe parcursul zilei de sambata, este in vigoare un cod portocaliu de canicula in județele Mehedinți,…

- Avertizare ANM: COD GALBEN de FURTUNI, in Alba și in alte județe din țara, pana la ora 22:00. Cantitațile de apa vor depași 40-45 l/mp Avertizare ANM: COD GALBEN de FURTUNI, in Alba și in alte județe din țara, pana la ora 22:00. Cantitațile de apa vor depași 40-45 l/mp Meteorologii au emis o noua avertizare…

- Urmeaza patru zile de foc, dar și cu instabilitate atmosferica. Pana pe 1 iulie vremea va fi calduroasa, iar disconfortul termic va fi ridicat, la inceput in sud-vestul și sudul teritoriului, apoi și in celelalte regiuni, transmite ANM intr-o avertizare meteorologica, preluata de Hotnews. In zilele…

- Urmeaza patru zile de foc, dar și cu instabilitate atmosferica, transmite ANM . Pana pe 1 iulie vremea va fi calduroasa, iar disconfortul termic va fi ridicat, la inceput in sud-vestul și sudul teritoriului, apoi și in celelalte regiuni. ANM a emis și o atenționare cod galben pentru nordul Olteniei…

- Furtuna Baia Mare Zona de munte a județului Maramureș se afla pe parcursul zilei de azi, 11 iunie, sub incidența unui cod gaben de instabilitate atmosferica accentuata, potrivit unei atenționari meteo transmise de catre Administrația Naționala de Meteorologie. Potrivit ANM, pe parcursul zilei de vineri…

Alerta de vreme severa imediata in Maramureș. Ploi torențiale, grindina și vijelie. Cantitațile de apa vor depași 25…30 l/mp. Vezi zonele vizate

- Astazi, vremea va fi in general instabila si se va mentine racoroasa, chiar rece pentru aceasta data, local, in jumatatea de sud-est a tarii. Cerul va avea innorari, mai accentuate in sud-estul, estul si centrul tarii, precum si la munte si se vor semnala averse, ce vor avea si caracter torential si…