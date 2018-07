Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis un Cod portocaliu de ploi abundente, valabil in 18 judete din Transilvania, Muntenia si Oltenia, valabil de duminica dupa amiaza pana marti seara, si o avertizare Cod galben pentru restul tarii, inclusiv in Capitala.

- O atenționare cod galben de ploi torențiale, vijelii și grindina pentru 32 de județe va fi în vigoare de sâmbata, de la ora 12.00, pâna luni seara. Potrivit meteorologilor, cantitațile de apa vor depași 20 de litri pe metru patrat, în timp ce în zonele de deal și la munte…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis COD GALBEN de instabilitate atmosferica si cantitati de apa insemnate cantitativ pentru acest final de saptamana, intre judetele vizate fiind si Neamtul. Intervalul de valabilitate este 7 iulie, ora 16:00 – 9 iulie, ora 21:00. “In zonele deluroase…

- Urmatoarele trei luni vor aduce un regim termic calduros, cu valori termice peste mediile climatologice lunare, in iulie si august, respectiv apropiate de norme in septembrie, dar si cu deficite importante de precipitatii estimate, in principal, in ultimele doua luni de vara, releva prognoza de specialitate,…

- Conform avertizarii cod galben emise de catre Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), pe parcursul zilei de vineri vor fi averse torentiale, vijelii, descarcari electrice si izolat grindina la inceput in Banat, Crisana si Maramures, apoi in Transilvania, Oltenia, in cea mai mare parte a Moldovei…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o atentionare cod galben de ploi torentiale pentru aproape toata tara, care intra in vigoare vineri dimineata. Se vor inregistra cantitati de apa ce vor depasi si 40-50 l/mp. Meteorologii avertizeaza ca vineri vor fi averse torentiale, vijelii,…

- Tipul mesajului : Atenționare meteorologica Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : GALBEN Ziua/luna/anul: 21-06-2018 Ora : 14:00 Nr. mesajului: Intervalul : Interval de valabilitate: 22 iunie, orele 06 – 23 Zonele afectate : conform textului și harții Fenomene : pe arii…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare Cod portocaliu de ploi torentiale, valabila pana duminica seara in patru judete din zona Moldovei, in timp ce pentru 24 de judete din Moldova, Transilvania si Muntenia a instituit un Cod galben de furtuni si vijelii.