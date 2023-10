ANM: Vremea se răcește și vin ploile Administratia Nationala de Meteorologie anunța ca vremea se racește, incepand de astazi, fiind așteptate ploi moderate. Atenționarea este valabila pentru toata tara, ea urmand sa intre in vigoare duminica, la pranz. Astfel, in intervalul de valabilitate 15 octombrie, ora 12:00 – 16 octombrie, ora 16:00, vremea va intra intr-un proces de racire semnificativa. Fenomenul se va manifesta duminica in vestul si nordul teritoriului, iar luni si in restul tarii. De asemenea, aria ploilor va fi in extindere, iar in zonele de munte, cantitatile de apa vor depasi 10 – 15 l/mp si, izolat, 20 – 25 l/mp. In… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

