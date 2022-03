Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o prognoza meteo valabila pentru urmatoarele doua saptamani. Potrivit ANM, in intervalul 21 martie - 03 aprilie, vremea se va incalzi considerabil, cu valori termice mai mari decat normalul perioadei, care vor urca pana la 19-20 de grade in unele regiuni.

- Administratia Nationala de Meteorologie a anuntat prognoza meteo pentru perioada 7-20 martie. Meteorologii precizeaza ca pana spre sfarsitul primei saptamani vremea se va raci si va deveni deosebit de rece pentru aceasta data, media maximelor termice coborand pana in jurul a 3 grade, iar a minimelor…

- In urmatoarele doua saptamani, vremea se va raci in Transilvania. Meteorologii anunța temperaturi foarte scazute pentru prima parte a lunii martie.Vremea se va raci in urmatoarele doua saptamani (28 februarie - 13 martie) iar precipitatiile, slabe cantitativ, isi vor face simtita prezenta in unele regiuni…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, luni, prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani, valabila in intervalul 28 februarie - 13 martie. Astfel, pana pe 8 martie valorile termice, indeosebi cele nocturne se vor situa sub normele climatologice, in majoritate regiunilor. Iar spre mijlocul…

- VREMEA pana in 7 martie. Ce temperaturi vor fi la inceput de primavara. Prognoza meteo pe urmatoarele 4 saptamani Prima luna de primavara va aduce maxime de 12-13 grade Celsius, dar ploile vor fi puține. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a prezentat prognoza de vreme pe urmatoarele patru…

- Vremea se va incalzi cu cateva grade dupa data de 26 ianuarie, se arata in prognoza emisa luni de Administrația Naționala de Meteorologie. Potrivit meteorologilor, in urmatoarele doua saptamani probabilitate mare de ninsori și lapovița este in intervalul 26 ianuarie – 4 februarie. BANATIn…

- Prima saptamana din 2022 vine cu temperaturi de primavara, mult peste normalul din aceasta perioada. La inceput de ianuarie ar trebuie sa avem temperaturi cuprinse intre 0 grade Celsius si -4 grade Celsius in zonele montane. In schimb, inregistram chiar si 11-12 grade Celsius in Sud-Vestul extrem al…

- Prognoza METEO pe urmatoarele doua saptamani. Ploi in loc de ninsori, temperaturi ridicate. Cand se racește vremea Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a prezentat luni prognoza de vreme pentru urmatoarele doua saptamani, in regiuni din țara. Temperaturile vor fi mult mai mari fața de normalul…