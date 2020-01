ANM: Vremea, in prima zi a anului 2020. Temperaturi inregistrate, in aceasta dimineata, la statiile meteo din Constanta si Tulcea

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, temperaturile inregistrate la statiile meteo de pe raza judetelor Constanta si Tulcea, inregistrau, astazi, 25.12.2019, la ora 10.30, valori cuprinse intre 3ordm;C si 8ordm;C.Cel mai racoare este la Corugea, acolo unde s au inregistrat 3ordm;C, iar…

- Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, temperaturile inregistrate la statiile meteo de pe raza judetelor Constanta si Tulcea, inregistrau, astazi, 27.11.2019, la ora 07.00, valori cuprinse intre 01 ordm;C si 3 ordm;C. Cel mai frig este la Corugea, acolo unde s a inregistrat 1 ordm;C. Temperatura…

- Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, temperaturile inregistrate la statiile meteo de pe raza judetelor Constanta si Tulcea, inregistrau, astazi, 18.11.2019, la ora 07.00, valori cuprinse intre 11 ordm;C si 16 ordm;C. Cel mai racoare este la Corugea judetul Tulcea , acolo unde s au inregistrat…

- Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, temperaturile inregistrate la statiile meteo de pe raza judetelor Constanta si Tulcea, inregistrau, astazi, 09.11.2019, la ora 07.00, valori cuprinse intre 12ordm;C si 17 ordm;C. Cel mai racoare este la Corugea, acolo unde s au inregistrat 12 ordm;C,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri dimineata, avertizari nowcasting Cod galben de ceata, valabile in mai multe zone din Transilvania si Dobrogea. Potrivit meteorologilor, pana la ora 8:00, in zona joasa a judetului Mures si in judetul Harghita, ceata prezenta va determina…

- Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, temperaturile inregistrate la statiile meteo de pe raza judetelor Constanta si Tulcea, inregistrau, astazi, 06.11.2019, la ora 07.00, valori cuprinse intre 9ordm;C si 15 ordm;C. Cel mai racoare este la Corugea, acolo unde s au inregistrat 9 ordm;C,…

- Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, temperaturile inregistrate la statiile meteo de pe raza judetelor Constanta si Tulcea, inregistrau, la ora 07.00, valori cuprinse intre 9 ordm;C si 14 ordm;C. Cel mai rece este la Cernavoda si Tulcea, acolo unde s au inregistrat 9 ordm;C.Iata si alte…

- ANM a emis o informare de ploi valabila, in mare parte din țara, pana sambata dimineața, dar și un cod galben de precipitații valabil in județele Tulcea și Constanța. Pana marți. Vremea se menține rece in toata țara pana marți, cel puțin, avertizeaza meteorologii. Potrivit informarii Administrației…