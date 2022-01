ANM vine cu vești proaste: temperaturile scad, se apropie iarna siberiană Meteorologii vin cu vești proaste in Romania. Urmeaza o perioada in care temperaturile vor scadea, iar iarna siberiana iși va face simțita prezența. Saptamana 24.01.2022 – 31.01.2022 Temperaturile medii vor fi mai coborate decat cele normale pentru aceasta perioada in regiunile intracarpatice și in sud-estul extrem al țarii, dar mai ales in zonele montane, iar in rest vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval. Cantitațile de precipitații vor fi deficitare in toate regiunile, dar mai ales in cele sudice. Prognoza meteo saptamana 31.01.2022 – 07.02.2022 Temperatura… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

