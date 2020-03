Stiri pe aceeasi tema

- Vremea a fost deosebit de calda. Cerul a fost temporar noros. Pe arii relativ extinse, indeosebi seara si noaptea, au cazut ploi si cu caracter de aversa. In zona montana inalta au fost precipitatii sub forma de ploaie si trecator ninsoare. Cantitatea maxima de precipitatii inregistrata a fost de 4.9…

- Ninsorile au revenit in zona montana Ranca, din județul Gorj. Stratul de zapada masoara in decor peste 50 de centimetri. Se intervine cu utilaje de deszapezire și cu material antiderapant pe DN 67C, intre Novaci și Ranca. Noul strat de zapada este benefic pentru partii. Astfel, se va putea schia fara…

- Vremea a fost apropiata de normalul termic al perioadei. Cerul a fost temporar noros. Pe arii extinse s-au semnalat precipitatii mixte si cu caracter de aversa, insotite pe arii restranse de descarcari electrice si mazariche, iar la munte a nins. Cantitatea maxima de precipitatii inregistrata a fost…

- Dupa trei zile cu temperaturi de primavara, vremea se racește brusc, anunta meteorologii. La munte este cod galben de vant puternic și ninsori, iar de marti, in țara, vin ploile, iar temperaturile scad semnificativ. Potrivit specialistilor, temperaturile vor scadea treptat in zilele urmatoare, astfel…

- Vremea a fost mai calda decat normalul termic al perioadei. Cerul a fost temporar noros. Pe arii extinse, in prima parte a zilei si in cursul noptii, s-au semnalat precipitatii sub forma de ploaie si ninsoare. Cantitatea maxima de apa cazuta a fost de 3.9 l/mp, la Vf. Iezer. Vantul a suflat slab la…

- Vremea a fost in general frumoasa, usor mai rece noaptea. Cerul a prezentat innorari in prima parte a intervalului apoi, a devenit mai mult senin. Vantul a suflat slab la moderat cu intensificari izolate, dar si temporare in zona montana inalta unde a spulberat zapada Carosabilul sectoarelor de drumuri…

- Moscova apeleaza la zapada artificiala pentru cea mai calda luna decembrie din ultimii 140 de ani, relateaza The Guardian, citat de Mediafax.Temperatura a ramas la valori pozitive la Moscova, astfel ca autoritațile au decis sa apeleze la camioane cu zapada artificiala, pe care au adus-o în…

- Luni, 23 decembrie, vremea va fi inchisa cu ploi, ninsori șiintensificari ale vantului in aproape toata țara. Și in București va ploua, iartemperaturile vor fi peste media acestei dați. Meteorologii anunța ca vremea va fi in general inchisa, seva raci și nu scapam de precipitații in majoritatea regiunilor.…