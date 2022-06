ANM: Vijelii, averse torenţiale şi izolat grindină, până sâmbătă dimineață Cod galben de instabilitate atmosferica accentuata – vijelii, averse torentiale si izolat grindina, in aproape toata tara, pana sambata dimineata, anunța Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Avertismentul meteorologilor este valabil in intervalul 17 iunie, ora 11:00 – 18 iunie, ora 6:00, in Transilvania, Moldova, Oltenia, Muntenia si local in Dobrogea si Banat, iar in aceasta perioada vor fi semnalate descarcari electrice, intensificari ale vantului si vijelii, cu viteze la rafala de peste 55 – 75 km/h, averse torentiale si izolat grindina. Fenomenele va fi in restrangere treptata,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

