In cazul in care va intrebați cum va fi vremea in perioada imediat urmatoare, va spunem ca meteorologii au emis, marți, 6 iulie, o informare in acest sens. Din care reiese ca vremea va sari din nou de la o extrema la alta – de la averse, la canicula. Pentru aceasta a doua zi a […] The post ANM, vești de ultima ora despre vreme. Se anunța instabilitate atmosferica, urmata de zile caniculare. Zonele vizate first appeared on Ziarul National .