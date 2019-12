Furtuna Elsa a lovit Europa. Bilanțul morților și al răniților

Numărul persoanelor care şi-au pierdut viaţa în urma unei furtuni care s-a abătut începând de joi asupra Spaniei, Portugaliei şi Franţei a ajuns la opt. The post Furtuna Elsa a lovit Europa. Bilanțul morților și al răniților appeared first on Renaşterea bănăţeană . [citeste mai departe]