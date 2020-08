ANM: Temperaturile vor fi mai ridicate decât cele normale în toată luna septembrie Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decat cele normale in toata luna septembrie, iar in nordul țarii vor fi ploi abundente pana pe 7 septembrie, potrivit unei estimari meteorologice, valabila in urmatoarele patru saptamani. Intre 24 și 31 august, valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice acestei perioade in regiunile […] Articolul ANM: Temperaturile vor fi mai ridicate decat cele normale in toata luna septembrie a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

