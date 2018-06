Stiri pe aceeasi tema

- PROGNOZA METEO 6 iunie, ORA 21 - 07 iunie, ORA 09. Cerul va avea innorari temporare și se vor semnala averse și descarcari electrice, local in zona de munte și in regiunile sudice și centrale și izolat in restul teritoriului. Vantul va sufla slab și moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse,…

- Prognoza meteo. Vremea se va mentine calda si va fi in general frumoasa. Temperaturile maxime se vor incadra intre 22-23 de grade pe litoral si 29-30 de grade in zonele de campie si podis. Cerul va fi variabil, cu innorari temporare, in special dupa-amiaza, in zona Carpatilor Meridionali si Occidentali,…

- Meteorologii de la ANM anunța ca vremea va fi destul de mohorâta la Cluj în acest sfârșit de saptamâna, fiind anunțate ploi și cer noros.Vineri, temperaturile vor fi cuprinse între 20 grade Celsius și 10 grade Celsius. Cerul va fi temporar noros și se anunța…

- Vremea se va încalzi ușor în cea mai mare parte a țarii. Vor fi înnorari temporare în primele ore ale intervalului în sud-est unde izolat va ploua slab, apoi treptat începând cu orele dupa-amiezii gradul de instabilitate atmosferica va fi în creștere și…

- Meteorologii anunța ca vremea va fi normala termic în regiunile sudice, local chiar racoroasa, dar se va menține ușor mai calda decât în mod obișnuit la aceasta data în restul teritoriului. De vineri, vremea se va încalzi ușor în majoritatea regiunilor. Duminica,…

- PROGNOZA METEO ANM. Vremea se va mentine deosebit de calda pentru aceasta data, dar va deveni in general instabila. Cerul va fi variabil, cu innorari temporar accentuate, averse, descarcari electrice si intensificari de scurta durata ale vantului, mai ales joi dupa-amiaza. Ploile vor avea si caracter…

- Vineri, temperaturile vor mai scadea putin si se vor apropia de valorile normale pentru aceasta perioada. Meteorologii anunța ca spre sfarșitul acestei saptamani, vremea va fi in general frumoasa. "Vor predomina orele cu soare, dar vor mai aparea și nori, care doar pe spații mici vor aduce ploi de…

- Vremea se va mentine calda in cursul saptamanii viitoare cu temperaturi de pana la 26 de grade in anumite zone ale tarii, valorile fiind mai ridicate decat cele normale pentru aceasta perioada, au precizat, pentru MEDIAFAX, reprezentantii ANM. Ploi scurte se vor inregistra la jumatatea saptamanii.…