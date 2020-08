ANM: Temperaturi in crestere, in Dobrogea bull; ANM a transmis ca probabilitatea pentru averse a fost mai ridicata doar in intervalul 31 iulie ndash; 1 august.Temperaturile maxime sunt in crestere in Dobrogea, astazi si maine, spre valori de 29...30 de grade Celsius, dupa racirea din week end, informeaza Administratia Nationala de Meteorologie.In continuare, pana la sfarsitul celei de a doua saptamani din august, media temperaturilor maximeva oscila usor in jurul a 30 de grade.In ce priveste media minimelor termice, si aceasta va fi in ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

