ANM: Temperaturi apropiate de normalul perioadei in aproape toate regiunile tarii, in urmatoarele patru saptamani Temperaturi apropiate de normalul perioadei in aproape toate regiunile tarii, in urmatoarele patru saptamani, este anuntul facut de ANM. In ceea ce priveste ploile, in perioada 5 12 septembrie in regiunile vestice, nord vestice si centrale, iar in rest va avea o tendinta spre deficit.Iata situatia in luna septembrie:Saptamana 12 19 septembrie 2022Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul intregii tari, iar cantitatile de precipitatii v ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

