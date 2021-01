ANM: Strat de 15 cm de zăpadă în București. Cod galben de ninsori abundente pentru trei mari regiuni ale țării In noaptea de duminica spre luni, stratul de zapada va avea peste 15 centimetri in Capitala. Temperatura minima se va situa in jurul valorii de zero grade, anunța Administrația Naționala de Meteorologie. Cerul va fi noros iar in cursul nopții de duminica spre luni și in prima parte a zilei de luni vor fi precipitații […] The post ANM: Strat de 15 cm de zapada in București. Cod galben de ninsori abundente pentru trei mari regiuni ale țarii appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

