- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut recent un anunț important! Sunt prognozate ninsori, lapovița si rafale de vant in Romania. Iata cand va ninge in București, dar și ce temperaturi se vor inregistra in urmatoarele zile!

- In data de 14 noiembrie, se vor inregistra temperaturi mai ridicate fața de ziua precedenta. In Banat, Crișana, Maramureș și Dobrogea vremea se va mai incalzi fața de ziua precedenta. Temperaturile maxime se vor situa la nivelul intregii țari in intervalul 9-19 grade Celsius. La munte, valorile termice…

- Gradul de umplere al depozitelor de inmagazinare gaze este in prezent de 100,6% și, cu ceea ce vom mai produce in sezonul rece, ar trebui, intr-un scenariu moderat, sa trecem peste iarna care vine fara importuri, a declarat, luni, intr-o conferința de presa, ministrul Energiei al Romaniei, Sebastian…

- Administrația Naționala de Meteorologie anunța o racire puternica și brusca a vremii in Romania. Temperaturile au inceput sa scada de duminica, in nord-vestul țarii, unde au aparut și primele precipitații. In noaptea de duminica spre luni, frontul de aer rece, insoțit de ploi, precum și de lapovița…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o noua avertizare care vizeaza si judetul Prahova, dupa cum urmeaza: COD PORTOCALIU Interval de valabilitate: 30 august, ora 12 – 30 august, ora 23 Fenomene vizate: instabilitate atmosferica accentuata Zone afectate: conform textului și harții In nordul…

- Administrația Naționala de Meteorologie a extins avertizarile de vreme rea, pana la noapte, pentru aproape toate județele din țara. De la ora 10.00 a intrat in vigoare un cod galben, care vizeaza și județul Bistrița-Nasaud, iar altul portocaliu va fi valabil de la ora 12.00. Astfel, avertizarea COD…

- Cea mai mare parte a țarii se afla miercuri, 30 august, sub alerte cod portocaliu și galben de furtuni puternice, cu rafale ale vantului ce vor atinge 80 km/h.Sub cod galben de ploi se afla jumatatea de vest a țarii. Alerta meteo a intrat in vigoare de la ora 10.00 și este valabila pana la noapte, la…

- Meteorologii au emis un Cod galben de furtuna pentru intervalul 23 august, ora 10:00 – 24 august, ora 03:00 este semnalata instabilitate atmosferica in mai multe zone. In Maramures, Moldova, cea mai mare parte a Crisanei si Transilvaniei, precum si in nord-estul Munteniei si nordul Dobrogei vor fi perioade…