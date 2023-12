Stiri pe aceeasi tema

- Un ciclon polar se apropie de teritoriul Romaniei, aducand schimbari semnificative in vremea din acest weekend. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), vom avea parte de o racire temporara a vremii, cu temperaturi in scadere, mai ales in zonele montane. Cum va fi vremea in urmatoarea…

- Romania s-a confruntat la sfarsitul saptamanii cu o zi istorica. Pentru prima data in istorie, ANM a emis cod roșu de viscol in luna noiembrie. Vor urma cateva zile mai calme din punct de vedere meteorologic, dar iarna vine indubitabil. Temperaturile foarte scazute, in condițiile in care exista la sol un…

- Vremea se schimba radical in urmatoarele ore. Un ciclon polar lovește Romania aducand ninsori la munte și ploi puternice in restul regiunilor. Temperaturile vor scadea accentuat. Meteorologii avertizeaza ca vremea va fi capricioasa, cu alternanțe termice mari de la o zi la alta.

- Daca in urma cu cateva zile se inregistrau temperaturi mai mari decat valorile normale pentru luna noiembrie, vremea se racește simțitor, anunța meteorologii. Temperaturile raman modeste și in perioada urmatoare, cand sunt așteptate ninsori la altitudini inalte și precipitații mixte in restul țarii.

- Vremea ne aduce soc dupa soc. Ne asteapta un weekend de vara, cu temperaturi cu 10 grade Celsius mai mari decat ar fi normal. De luni, vremea se schimba, insa, radical. Urmeaza ploi, frig si chiar ninsori. O vreme perfecta pentru o escapada la mare. Asa descriu turistii atmosfera de pe litoral. Deja…

- Vremea se va schimba radical, in urmatoarele zile, din cauza unui ciclon polar care se indreapta spre Romania și care aduce chiar temperaturi aproape de pragul inghețului, in unele zone din țara.

- Vreme extrem de ciudata pentru data la care ne aflam. Dupa caldura neobișnuita din mijlocul toamnei, un ciclon polar urmeaza sa loveasca Romania. Temperaturile ar putea sa scada in zilele urmatoare și sub pragul de ingheț, urmand ca ploile sa puna stapanire pe mai multe zone. Prognoza meteo noua emisa…

- Elena Mateescu - ANM - anunța ca vremea se schimba in Romania, vor fi modificari simțitoare ale vremii in zilele care urmeaza. Elena Mateescu, directorul Administrației Naționale de Meteorologie, a explicat ce se intampla cu vremea in perioada urmatoare.