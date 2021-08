ANM, prognoză specială pentru București, până pe 7 august. Când mai scad temperaturile în Capitală Daca miercuri și joi vremea va fi calduroasa in București, o unda de speranța, venita de la meteorologi, ar fi ca vineri vor mai scadea temperaturile in Capitala. Pana atunci, insa, locuitorii Capitalei vor avea de infruntat și disconfortul termic ridicat. In contextul in care miercuri și joi Capitala – asemeni altor județe din sudul […] The post ANM, prognoza speciala pentru București, pana pe 7 august. Cand mai scad temperaturile in Capitala first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vreți sa știți cum va fi vremea in Capitala, in perioada imediat urmatoare? Meteorologii va ofera raspunsul. Astfel, daca luni vremea va fi calduroasa, cu o maxima in jurul a 30 de grade, specialiștii spun ca temperaturile vor crește, miercuri, pana in jurul a 35-36 de grade, semn ca locuitorii Capitalei…

- Meteorologii anunța trei zile de canicula in București, cu ploi scurte luni. Temperaturile vor urca la 36 de grade, conform Mediafax. Conform prognozei speciale emisa pentru Capitala, de luni dimineața pana marți la ora 9.00 vremea va fi calduroasa, temperatura maxima se va situa in jurul…

- ZONA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI27.06.2021 ora 10:00 - 28.06.2021 ora 09:00Vremea va fi calduroasa, iar dupa orele amiezii indicele temperatura-umezeala (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unitați.Cerul va fi variabil, cu innorari temporare dupa-amiaza și seara cand vor fi perioade cu averse, descarcari…

- Astfel, potrivit ANM, in intervalul 23 iunie, ora 12:00 - 24 iunie, ora 09:00, vremea va fi calduroasa, cu disconfort termic ridicat, astfel incat indicele temperatura-umezeala (ITU) va depași pragul critic de 80 de unitați.Cerul va fi variabil, insa dupa-amiaza și seara probabilitatea pentru innorari,…

- Meteorologii anunta, in prognoza speciala pentru Capitala, ca in a doua parte a zilei de duminica, 13 iunie, vor fi ploi torentiale, descarcari electrice si posibil grindina. Ploile vor continua si in urmatoarele doua zile, iar temperaturile maxime nu vor depasi 24 de grade Celsius. Cerul va fi variabil…

- Meteorologii au actualizat duminica prognoza speciala emisa pentru Bucuresti. Pana miercuri vremea se mentine instabila si racoroasa. Temperaturile minime ajung și la 10 grade. Duminica, cerul va fi...

- Meteorologii au actualizat vineri prognoza speciala emisa pentru Bucuresti. Pana duminica seara se anunța ploi. Temperaturile maxime vor fi de 24 - 25 de grade, iar cele minime de 13 - 16 grade. Indeosebi in cursul dupa-amiezelor vor fi perioade cu innorari accentuate, averse, descarcari electrice…

- In contextul in care, joi, 27 mai, au fost emise doua alerte meteo – o atenționare COD GALBEN de vreme instabila și o avertizare COD PORTOCALIU de ploi abundente (VEZI AICI), s-a aflat ca veștile despre vremea din București, in perioada imediat urmatoare, nu sunt nici ele prea imbucuratoare, cel puțin…