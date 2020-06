Stiri pe aceeasi tema

- Cei care sperau sa vada doar soare și cer senin, in București, la acest sfarșit de saptamana nu primesc vești tocmai bune de la meteorologi. In sensul in care ploile iși vor face simțita prezența in peisaj. Administratia Nationala de Meteorologie a emis vineri dimineața o prognoza speciala pentru Capitala,…

- Vremea schimba din nou foaia, la nivelul Capitalei, drept urmare e bine sa aveți in vedere ca sunt anunțate intervale cu ploi și fenomene specifice furtunilor de vara. Specialiștii de la Administratia Nationala de Meteorologie au emis, miercuri, o prognoza speciala pentru București, valabila pana vineri…

- Meteorologii au emis o prognoza speciala pentru Capitala, unde se va inregistra de luni, ora 10.00, pana miercuri, ora 23.00, o instabilitatea atmosferica accentuata. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 17 și 22 de grade, iar minimele intre 8 și 11 grade.Administratia Nationala de Meteorologie…

- Vremea se va raci in București, incepand de vineri de la pranz, și va bate vantul, anunța Administrația Naționala de Meteorologie intr-o prognoza speciala pentru Capitala, valabila pana sambata dimineața.

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, luni, o prognoza speciala pentru Capitala, meteorologii avertizand ca bucureștenii vor avea parte de vreme instabila și de temperaturi de 19 - 20 de grade.

- Administrația Naționala de Meteorologie anunța, intr-o prognoza speciala pentru Capitala, ca temperaturile scad cu pana la 10 grade Celsius, iar bucureștenii vor mai avea parte si de ploi de scurta durata si descarcari electrice.Incepand de sambata de la ora 13:00 pana duminica la ora 9:00, cerul va…

Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) anunța, miercuri dimineața, referitor la evoluția norului de fum din zona Periș, ca circulația aerului va fi relativ slaba, și se va realiza predominantdinspre est-nord-est catre vest-sud-vest.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o prognoza speciala pentru București pentru urmatoarele patru zile. Sambata: Valorile termice se vor menține cu mult mai ridicate decat cele...