Stiri pe aceeasi tema

- Capitala este vizata de o atenționare meteo de canicula, incepand din 12 iulie și pana duminica, 16 iulie. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 35 și 39 de grade Celsius, anunța Administrația Naționala de Meteorologie.Potrivit ANM, incepand de astazi, de la ora 10:00 și pana duminica, 16 iulie,…

- Administrația Naționala de Meteorologie anunța cinci zile de canicula in toata țara. temperaturile cresc alarmant pana la 37 de grade Celsius. Afla cum va fi vremea in bucurești, la munte și in intreaga țara pentru urmatoarele doua saptamani.

- O masa de aer cald tropical va ajunge in Romania la inceputul saptamanii viitoare. Va aduce temperaturi de peste 35° pana la 38°, dar si disconfort termic. Deocamdata, in acest sfarsit de saptamana, temperaturile raman normale pentru aceasta perioada. Alina Serban de la Administratia Nationala de Meteorologie:…

- Meteorologii avertizeaza ca vremea va fi deosebit de calduroasa, marți, in București, cand temperatuie maxime vor fi in general de 33 - 35 de grade Celsius, iar indicele temperatura-umezeala va atinge și depași ușor pragul critic de 80 de unitați.

- Prognoza meteo facuta publica de specialiști anunța un nou val de canicula pentru țara noastra. Potrivit meteorologilor, la sfarșitul saptamanii revine caldura sufocanta. ”Valorile de temperaturi vor scadea semnificativ, cel mult 19-28 grade Celsius, pentru ca in intervalele cu precipitații, cu siguranța,…

- Astazi s-au inregistrat temperaturi extrem de mari in toata țara, mai ales in București. Meteorologii au emis deja primul cod galben de canicula din aceasta vara, iar temperaturile au trecut de 35 de grade Celsius. Canicula in București. Ce temperatura a fost inregistrata astazi Administrația Naționala…

- Vremea va fi caniculara in Capitala sambata, indicele temperatura-umezeala (ITU) va depasi pragul critic de 80 de unitati, iar temperatura maxima se va situa in jurul a 36 de grade, prognozei speciale pentru Bucuresti, emisa de Administratia Nationala de Meteorologie pentru intervalul 24 iunie, ora…

- Astfel, potrivit prognozei speciale pentru intervalul 16.05.2023, ora 18:00 - 17.05.2023, ora 18:00, in zona municipiului Bucuresti, temporar innorarile vor fi accentuate si, in special in a doua parte a noptii si in prima parte a zilei, vor fi averse, posibil insotite de descarcari electrice.Vantul…