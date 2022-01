Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o avertizare Cod galben de intensificari ale vantului, ce vizeaza 11 judete si Municipiul Bucuresti, pana marti dimineata, respectiv un Cod galben de similar, valabil pana miercuri in zece judete.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis in aceasta dimineata o informare meteo de vreme rea si doua avertizari cod galben de intenbsificari ale vantului ce vizeaza judetele Constanta si Tulcea. Potrivit ANM, in intervalul : 10 ianuarie, ora 10.00 ndash; 12 ianuarie, ora 10.00 este valabila o…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis duminca, 26 decembrie, o informare meteorologica de astazi de la ora 12.00 pana marti, 28 decembrie, la ora 10.00. Sunt vizate precipitatii moderate cantitativ, polei si intensificari ale vantului.In intervalul mentionat, temporar se vor semnala precipitatii…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o informare de precipitatii moderate si intensificari ale vantului, valabila in aproape toata tara pana duminica dimineata, potrivit Agerpres. De asemenea, a emis o atentionare Cod galben de ninsori si viscol pentru zone din Apuseni, Carpatii Orientali…

- Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : GALBEN Ziua/luna/anul: 15-12-2021 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : 15 decembrie, ora 20:00 – 16 decembrie, ora 14:00 Zonele afectate : Dobrogea Fenomene : precipitații moderate cantitativ predominant sub forma de ninsoare și intensificari…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis in aceasta dimineata o avertizare cod galben de precipitatii moderate cantitativ predominant sub forma de ninsoare si intensificari ale vantului ce vizeaza Dobrogea. Potrivit ANM, in intervalul 15 decembrie, ora 20:00 ndash; 16 decembrie, ora 14:00 in Dobrogea…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o noua informare meteorologica ce vizeaza precipitatii moderate cantitativ, intensificari ale vantului si polei, valabila de duminica, 05 decembrie, de la ora 20.00, pana luni, 06 decembrie, la ora 12.00In intervalul mentionat temporar va ploua in vestul,…

- Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : GALBEN Ziua/luna/anul: 05-12-2021 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : conform textelor; Zonele afectate : conform textelor și harții; Fenomene : conform textelor; Mesaj : INFORMARE METEOROLOGICA Interval de valabilitate: 05 decembrie, ora 20…