ANM: Porumbul neirigat, afectat de seceta pedologică Seceta pedologica Seceta pedologica puternica se va mentine in cultura de porumb neirigat, mai ales in sudul, estul si sud-estul tarii, in urmatoarea saptamana, cand temperatura maxima a aerului va fi cuprinsa intre 32 si 42 de grade, in toate zonele de cultura, arata prognoza agrometeorologice emisa de Administratia Nationala de Meteorologie, noteaza Agerpres . „In cultura de porumb neirigat, continutul de umiditate pe profilul de sol 0-100 cm se va situa in limite scazute si deosebit de scazute (seceta pedologica moderata, puternica si extrema) in Maramures, Oltenia, Muntenia si Dobrogea, cea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

