- Meteorologii anunta ploi si intensificari ale vantului in cea mai mare parte a tarii pana joi seara si au emis un cod galben de ninsori si viscol in Carpatii Meridionali si Occidentali.

- Meteorologii anunța ca vremea va ajunge la cote extreme, in primele zile ale lunii decembrie. Iarna deja se face resimțita, in Capitala aparand primii fulgi de nea, iar temperaturile nocturne coborand sub pragul de 0 grade. Lucrurile vor deveni și mai friguroase de acum incolo, temperaturile ajungand…