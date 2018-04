Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii anunta ploi in aproape toata tara vineri, cu temperaturi de 15-16 grade Celsius, insa de sambata vremea se va mai incalzi, nu va mai ploua, iar temperaturile vor depasi 20 de grade Celsius.

- Toata lumea vrea sa știe cum va fi cum va fi vremea in Noaptea de Inviere, in București și in țara, iar meteorologii au oferit toate detaliile. Astfel, Vremea va fi calda de Paste, inclusiv in noaptea de Inviere, valorile termice maxime urmand sa ajunga la 23-24 de grade Celsius, mai scazute in zona…

- Pentru zilele de Paste, meteorologii anunta o vreme normala, cu temperaturi ridicate in timpul zilei, de pana la 22 de grade Celsius in sud si sud-estul tarii. O exceptie de la vremea calda se va inregistra in Dobrogea, unde vantul puternic care va bate dinspre mare va cobori mercurul din termometre…

- Vremea ne va rasfata de Paste cu mult soare si temperaturi generoase. Desi norii se vor arata pe alocuri, nu vor cadea precipitatii. Meteorologii ne promit maxime de pana la 21 de grade Celsius in toate cele trei zile de Paste.Si in noaptea de Inviere va fi cald.

- Valul de frig si precipitatiile sub forma de lapovita si ninsoare vor persista in urmatoarele zile in municipiul Bucuresti și in țara, iar temperaturile se vor situa intre minus 15 grade si minus 3 grade Celsius, reiese din prognoza meteo publicata, joi, de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).

- Vremea in weekend va fi in general calda, cu temperaturi mai mari decat ar fi normal pentru aceasta perioada. Sambata, de Boboteaza, maximele vor fi intre 8 si 14 grade Celsius, iar duminica temperatura va atinge si 15 grade in Bucuresti. Cerul va fi mai mult innorat in general, dar vor fi precipitatii…