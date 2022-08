Stiri pe aceeasi tema

- Circulatia generala a aerului dinspre est catre vest-sud-vest a favorizat transportul unei mase de aer ce contine particule de praf saharian de concentratii nu foarte ridicate, informeaza joi Administratia Nationala de Meteorologie.

- Un nou val de caldura a cuprins o parte din Romania Foto: Arhiva. Realizator: Un nou val de caldura a cuprins o parte din România. Pâna mâine seara este în vigoare un cod galben de canicula și disconfort termic ridicat, care vizeaza vestul și sudul țarii. Vor fi și zone cu…

- Valul de caldura se va mentine in vestul si local in sudul tarii Foto radiotimisoara. Valul de caldura se va mentine în vestul si local în sudul tarii în urmatoarele doua zile, iar temperaturile maxime se vor situa între 33 si 37 de grade, potrivit unei avertizari…

- Zece judete din vestul si sudul tarii sunt, vineri si sambata, sub o avertizare Cod portocaliu de canicula si disconfort termic accentuat. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) avertizeaza ca, in 22 si 23 iulie, in Banat, Crisana, sudul Olteniei, sud-vestul Munteniei, nord-vestul Transilvaniei…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, sambata, o alerta de cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata in intervalul ora 14:00 – ora 22:00 in Muntenia, sudul Moldovei și Dobrogea continentala.