ANM – Numărul judeţelor aflate sub cod roşu de caniculă creşte. Este afectat și Bucureștiul Numarul județelor aflate sub avertizare cod roșu de canicula crește duminica, fiind afectata și Capitala. Meteorologii precizeaza ca la inceputul saptamanii viitoare, valul de caldura se va restrange catre regiunile sudice. Un cod galben de caldura și disconfort termic ridicat este valabil duminica pentru Banat, sudul Transilvaniei și centrul Moldovei, unde valul de caldura se va menține, dar va diminua ca intensitate. In aceste regiuni se vor inregistra temperaturi maxime in general intre 31 și 33 de grade. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatura-umezeala (ITU) se va situa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

