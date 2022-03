Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii anunța marți ca, incepand de miercuri și pana joi, vor fi ninsori local moderate cantitativ si se va depune un nou strat de zapada, in Carpatii Occidentali si in vestul Carpatilor Meridionali.Potrivit ANM, in intervalul 16 martie, ora 8:00 - 17 martie, ora 8:00, ninsorile se vor extinde…

- Interval de valabilitate: 16 martie, ora 8 – 17 martie, ora 8. Fenomene vizate și zone afectate: ninsori local moderate cantitativ și strat nou de zapada, in Carpații Occidentali și in vestul Carpaților Meridionali. In intervalul menționat aria precipitațiilor sub forma de ninsoare va fi in extindere…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, duminica, o informare care vizeaza precipitatii predominant sub forma de ninsoare indeosebi in sudul, centrul si estul teritoriului, incepand de duminica dupa-amiaza. Pana marti la ora 20:00, in urma precipitatiilor predominant sub forma de ninsoare, local…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis joi, 20 ianuarie, o avertizare de cod galben de ninsori si viscol pentru mai multe judete din tara, care va intra in vigoare de la ora 12:00. In Capitala, vremea va fi mai calda decat in mod obișnuit la aceasta data.Meteorologii anunta ca incepand cu ora…

- Precipitatii moderate cantitativ, predominat sub forma de ninsoare Administratia Nationala de Meteorologie a emis vineri o informare meteo de precipitatii moderate cantitativ, predominat sub forma de ninsoare, pentru Banat, Crisana, Maramures si vestul si nord-vestul Transilvaniei, valabila…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, vineri, 7 ianuarie, o informare meteorologica ce vizeaza precipitatii moderate cantitativ predominant sub forma de ninsoare, valabila de sambata, 08 ianuarie, ora 04.00 pana duminica, 09 ianuarie, ora 12.00. In intervalul mentionat, in Banat, Crisana,…

- Meteorologii anunta ca in weekend temperaturile din Bucuresti scad pana la 2…4 grade, iar temporar vor fi precipitatii sub forma de lapovita si ninsoare. De sambata dimineata, in majoritatea zonelor din tara va ninge și se va depune strat de zapada.Prognoza speciala pentru Bucuresti emisa de Administația…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare de ninsori in intervalul 8 ianuarie, ora 4.00 – 9 ianuarie, ora 12.00, in Banat, Crișana, Maramureș și in vestul și nord-vestul Transilvaniei. In zonele menționate vor fi precipitații predominant sub forma de ninsoare și se va depune strat…