ANM: Informare meteo de vreme rea pentru toată țara până luni seara Meteorologii au emis o informare de instabilitate atmosferica valabila in toata țara de duminica seara pana luni, la ora 23.00. Sunt anunțate averse, vijelii și izolat grindina. Potrivit ANM, informarea meteorologica intra in vigoare duminica, la ora 23.00, și este valabila pana luni, la ora 23.00. Conform specialiștilor, in acest interval, la inceput in regiunile […] Articolul ANM: Informare meteo de vreme rea pentru toata țara pana luni seara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

