Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o informare de vreme instabila, valabila in toata țara, miercuri, intre orele 12.00 și 22.00. „Miercuri se vor fi perioade cu instabilitate atmosferica in regiunile intracarpatice, la deal și la munte. Se vor semnala averse ce vor avea și caracter torențial, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale