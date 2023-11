ANM: În weekend, lapoviță și ninsoare în cea mai mare parte a țării, inclusiv în București Un ciclon aduce ninsori abundente și ploi in majoritatea zonelor din țara. Temperaturile vor scadea simțitor, iar meteorologii spun ca urmeaza un episod de iarna veritabila. ”Episodul cel mai sever insa este așteptat in ziua de sambata, cand vremea va fi vantoasa in toate regiunile, mai ales in jumatatea de sud est a teritoriului, precum și la munte, cu precadere in zona Carpaților Meridionali și de Curbura, acolo unde așteptam viteze de 65…70 km/h, iar pe arii in general restranse de peste 90 de km/h. Cerul va avea innorari, vor fi precipitații pe arii extinse. La munte va ninge viscolit, iar… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Suntem in luna noiembrie, insa avem de a face cu temperaturile mult mai ridicate fața de cele normale pentru aceasta perioada. Meteorologii spun temperaturile vor scadea drastic in urmatoarele zile. Aflați in randurile urmatoare unde va ninge. Vremea se racește considerabil Meteorologii anunța ca la…

- Astazi, vremea se va raci in sud-estul și centrul țarii. Cerul va fi variabil, mai mult senin noaptea, dar cu innorari și izolat ploi slabe pe parcursul zilei in zona Carpaților Orientali și in estul Carpaților Meridionali. La altitudini mari vor fi precipitații sub forma de lapovița și ninsoare. Vantul…

- In Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, local in Oltenia și in nordul Moldovei cerul va fi temporar noros și se vor semnala averse insoțite de descarcari electrice. Cantitațile de apa vor atinge pe alocuri 10...20 l/mp, iar in zonele de deal și de munte vor depași izolat 30...40 l/mp. In restul…

- Vremea se va incalzi semnificativ și va deveni deosebit de calda pentru ultima decada a lunii octombrie in Capitala in weekend, in timp ce in vestul Romaniei vantul va sufla cu putere, cu viteze care vor atinge 60 km/h, a transmis vineri ANM.La București, in intervalul vineri, ora 10.00 - sambata, ora…

- Astazi, in nordul, estul și parțial in centrul teritoriului vremea va fi rece pentru aceasta data, iar in celelalte regiuni valorile termice se vor situa in jurul mediilor multianuale. Cerul va fi variabil, cu innorari și pe arii restranse ploi slabe, mai ales pe parcursul zilei, in zona montana și…

- Astazi, vremea va fi vantoasa in cea mai mare parte a țarii și se va raci, ziua in jumatatea nordica, iar noaptea și in rest. Cerul va avea innorari și va ploua la munte, in nord și centru, local in est și sud-est și izolat in celelalte regiuni. La altitudini mari, cu precadere in Carpații Orientali,…

- Temperaturile maxime ar putea sa nu depașeasca 10–15 grade in unele regiuni, iar noaptea, in condiții de cer senin, minimele ar putea scadea, local, sub pragul de ingheț.Vineri, un front atmosferic rece va traversa Romania, aducand o scadere ușoara a temperaturilor, iar pe alocuri și cateva ploi trecatoare.…

- Temperaturile maxime se vor incadra intre 24 de grade pe litoral și 36 de grade in Lunca Dunarii. Cerul va fi variabil, cu innorari, averse, descarcari electrice și intensificari de scurta durata ale vantului, dupa-amiaza pe arii restranse la munte, iar seara, dar mai ales noaptea, in Banat, Crișana…