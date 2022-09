Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis luni o avertizare Cod portocaliu de averse pentru opt județe din țara, in timp ce cea mai mare parte a teritoriului va fi sub avertizare Cod galben. Codul portocaliu vizeaza județele Alba, Hunedoara, Gorj, Valcea, Argeș, Dambovița și parțial județele Mehedinți și Sibiu. In aceste…

- 14 bazine hidrografice sunt vizate de doua avertizari Cod galben și portocaliu de inundații. Rauri din judetele Caras-Severin, Timis, Gorj, Hunedoara, Mehedinti, Dolj, Sibiu, Valcea, Arges si Olt sunt sub Cod portocaliu de duminica ora 6:00 pana luni ora 12:00. Institutul National de Hidrologie si Gospodarire…

- Atenționare Hidrologica ???? Cod Galben pentru fenomene de scurgeri importante pe versanti, cresteri de debite cu posibile depasiri ale COTELOR, in intervalul 13.08.2022, ora 23:50 – 14.08.2022, ora 07:00, bazin IALOMITA Post-ul Avertizare hidrologica! Mai multe rauri sunt in pericol sa iasa din matca…

- Cod galben de inundații valabil pe mai multe sectoare de rauri Foto: Arhiva/ ISU. Pentru ca sunt anunțate ploi torențiale în unele zone, hidrologii au emis un cod galben de inundații valabil pe mai multe sectoare de râuri din bazinele hidrografice Jiu, Olt, Argeș, Ialomița și…

- Hidrologii au emis, miercuri, o avertizare cod galben de inundatii ce vizeaza cinci bazine hidrografice - Jiu, Olt, Arges, Ialomita, Buzau. Potrivit hidrologilor, atentionarea este valabila din aceasta noapte, de la ora 3.00 pana maine noapte la ora 24.00. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Hidrologii au emis, miercuri, o avertizare Cod galben de viituri, valabila de joi dimineata in cinci bazine hidrografice. Potrivit hidrologilor, pe parcursul zilei de 28 iulie, intre orele 03:00 – 00:00, vor fi scurgeri pe versanti, torenti si paraie pe mai multe sectoare de rauri din bazinele hidrografice…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis luni o atentionare Cod galben de inundatii valabila pana la ora 24:00, pe rauri din bazinele hidrografice Somesul Mic, Mures, Arges si Ialomita. Astfel, codul galben este valabil pe raurile din bazinele hidrografice Somesul Mic…

