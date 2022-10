ANM: Cum va fi vremea la Constanta in urmatoarele doua saptamani Administratia Nationala de Meteorologie a publicat prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani. Potrivit ANM, in Dobrogea temperatura va fi in crestere usoara si treptata in prima jumatate a saptamanii, astfel ca valorile termice diurne vor atinge o medie de 20 de grade in ziua de miercuri 19 octombrie , iar cele nocturne, de 10...12 grade in dimineata zilei de joi 20 octombrie .Ulterior racirea vremii se va resimti si la nivelul acestei regiuni, prin medii ale temperaturilor maxime de 12 g ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

