ANM: Coduri galbene de furtuni şi averse în majoritatea regiunilor Anunțul ANM Meteorologii au emis, luni, doua atentionari Cod galben de instabilitate atmosferica, valabile pana miercuri dimineata in cea mai mare parte a teritoriului, inclusiv in Bucuresti. Conform Administratiei Nationale de Meteorologie ( ANM ), in intervalul 1 iulie, ora 20:00 – 2 iulie, ora 10:00, in Banat, Oltenia si sud-vestul Transilvaniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferica, ce se va manifesta prin averse torentiale, intensificari ale vantului (rafale in general de 50 – 70 km/h), vijelii, grindina si descarcari electrice. In intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitatile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

