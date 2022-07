ANM: Coduri galben şi portocaliu de căldură şi disconfort termic, până marţi Meteorologii anunta ca valul de caldura si disconfortul termic vor persista in toate regiunile, pana marti, fiind emis Cod galben pentru zonele de campie si de podis, dar si Cod portocaliu pentru zonele joase din vestul si nord-vestul tarii. Duminica, vor fi ploi si furtuni in mai multe regiuni, fiind emis Cod galben pentru zonele […] The post ANM: Coduri galben si portocaliu de caldura si disconfort termic, pana marti appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

