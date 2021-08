Stiri pe aceeasi tema

- Noi coduri galbene si coduri portocalii de canicula si instabilitate atmosferica accentuata Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare meteorologica de tip cod galben ce vizeaza un val de caldura, disconfort termic ridicat si canicula, valabila astazi.Valul de caldura va persista in…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis cod galben de canicula, timp de 5 zile, pentru mare parte a țarii (vezi harta). Meteorologii anunța un val de caldura, disconfort termic ridicat și canicula in intervalul 27, 28, 29, 30, 31 iulie. In cea mai mare parte a țarii, in ultimele zile ale…

- Administrația Naționala de Meteorologie anunța ca in ultimele zile ale lunii iulie, un val de caldura se va extinde și se va intensifica treptat in cea mai mare parte a țarii. Cod galben de canicula și disconfort termic valabila in 34 de județe din țara pana sambata, 31 iulie. Disconfortul termic va…

- Atenționare meteo: COD GALBEN de CANICULA și disconfort termic accentuat in Alba și mai multe județe din țara, pana sambata Atenționare meteo: COD GALBEN de CANICULA și disconfort termic accentuat in Alba și mai multe județe din țara, pana sambata Alba și alte județe ale țarii se vor afla, incepand…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o atentionare cod galben de canicula si disconfort termic in sud-estul tarii, inclusiv in Municipiul Bucuresti, valabila luni. Totodata, ANM avertizeaza ca a emis coduri portocaliu si galben de instabilitate atmosferica deosebit de accentuata in cea…

- Administrația Naționala de Meteorologie a transmis marți un cod galben și unul portocaliu de canicula, avertizarile fiind valabile pana miercuri pe mai mult de jumatate din suprafața țarii. Potrivit codului galben, valul de caldura se va intensifica și se va extinde in cea mai mare parte a țarii. Disconfortul…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis doua avertizari cod galben și portocaliu de canicula. Ambele sunt valabile astazi si maine. Valul de caldura va fi mai accentuat in cinci județe din vestul teritoriului, care se vor afla sub cod portocaliu. COD GALBEN Fenomene vizate: val de caldura, disconfort…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis pentru zilele de 23, 24 și 25 iunie The post COD PORTOCALIU de canicula pentru vestul țarii! Pentru celelalte județe, meteorologii au emis o avertizare COD GALBEN appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: COD PORTOCALIU de canicula…