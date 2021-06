ANM: Cod portocaliu de precipitații, vijelii și grindină pentru 32 de județe Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare Cod portocaliu de precipitatii, vijelie puternica si grindina pentru 32 de judete, valabila de vineri, ora 14:00, pana sambata, ora 6:00, precum si o atentionare Cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata pentru toata tara, valabila de vineri, ora 12:00, pana sambata, ora 23:00. Conform avertizarii Cod portocaliu, in Maramures, Transilvania, Oltenia, Banat, Crisana, vestul si nordul Munteniei si al Moldovei, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica deosebit de accentuata. Vor fi vijelii puternice, intensificari… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

