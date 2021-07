Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii anunța ploi, in perioada urmatoare, in cateva zone din țara. S-au emis avertizari, inclusiv un COD PORTOCALIU. Drept urmare, va fi din nou nevoie de umbrele. Noile vești despre vreme au fost comunicate de Administrația Naționala de Meteorologie in dimineața zilei de luni. Astfel, prin intermediul…

- Meteorologii au emis astazi, la ora 10.00, noi avertizari de vreme severa. Pana maine seara vor fi in vigoare doua coduri, galben și portocaliu, de ploi și furtuni in cea mai mare parte a țarii, inclusiv in județul Vrancea. Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : PORTOCALIU Ziua/luna/anul: 18-06-2021…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare Cod portocaliu de ploi abundente si de intensificari ale vantului, valabila pana miercuri la ora 23.00, in Dobrogea, in jumatatea de est a Munteniei si in cea mai mare parte a Moldovei.

- Vreama rea continua in toata țara, iar in urma cu puțin timp Administrația Naționala de Meteorologie a emis un cod portocaliu de ploi abundente, dar și unul de cod galben pentru mai multe județe.

- Actualizare de COD GALBEN și COD PORTOCALIU in Alba și alte județe: Ploi ABUNDENTE pana vineri dimineața Actualizare de COD GALBEN și COD PORTOCALIU in Alba și alte județe: Ploi ABUNDENTE pana vineri dimineața Administrația Naționala de Meteorologie a actualizat atentionarea de COD GALBEN și COD PORTOCALIU…

- Vremea devine instabila la nivelul Capitalei, iar pana vineri dimineata vor fi conditii de averse, in timp ce vantul se va intensifica, arata prognoza publicata, miercuri, de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Conform meteorologilor, in intervalul 19 mai, ora 17:00, 20 mai, ora…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, miercuri, o avertizare Cod portocaliu de ploi abundente valabila în 19 judete pâna vineri la ora 11:00. Potrivit meteorologilor, în Banat si Crisana, precum si în zona…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, miercuri, o avertizare Cod portocaliu de ploi abundente valabila in 19 judete pana vineri la ora 11:00. Potrivit meteorologilor, in Banat si Crisana, precum si in zona de munte vor fi ploi importante cantitativ, iar in intervale scurte de timp sau prin…