ANM: Cod portocaliu de ninsori abundente. În ce zone va ninge abundent Meteorologii au emis, marți, mai multe avertizari Cod galben și portocaliu de vant puternic, lapovița și ninsoare,care a intrat in vigoare la ora 10 și va fi valabila pana miercuri, la ora 20. In unele zone se va depune un strat consistent de zapada. In intervalul menționat, temporar, vantul va avea intensificari in toate regiunile

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

