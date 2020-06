Stiri pe aceeasi tema

- Alte 320 de noi cazuri de imbolnavire cu coronavirus au fost diagnosticate in ultimele 24 de ore, cel mai mare numar din ultima luna. Astfel, pana duminica, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 21.999 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus), in creștere cu 320 de cazuri…

- Pana astazi, 1 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 19.398 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 13.426 Totodata, pana acum, 1270 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19, internate in spitale din Dolj, București,…

- Grupul de Comunicare Strategica anunța ca, pana astazi, 12 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 15.778 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 7.685 au fost declarate vindecate și externate.Citește și: Augustin Zegrean…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat, miercuri, ca numarul infectarilor cu noul coronavirus a ajuns la 4.761 in Romania, in creștere cu 344. 209 persoane diagnosticate cu COVID-19 au murit la Dolj, București, Iași, Suceava, Arad, Bacau, Timiș, Cluj, Neamț, Hunedoara, Constanța, Satu Mare, Sibiu,…

- Peste 5.000 de ieseni se aflau in izolare ieri, dupa ce s-a schimbat metodologia de raportare la nivel de judet. In acelasi timp, doi pacienti internati la Spitalul de Boli Infectioase „Sfanta Parascheva" Iasi au pierdut lupta cu COVID 19. In acelasi timp, au aparut voci in spatiul mediatic care reclama…

- UPDATE, ora 14:45 – Grupul de Comunicare Strategica a anuntat marti ca numarul persoanelor decedate din cauza coronavirusului a ajuns la 184. Inca doua decese au fost inregistrate in Romania. * deces 183: barbat, 69 ani din judetul Suceava. Transferat in Spitalul de BI Iasi – ATI cu diagnosticul de…

- In Romania au fost inregistrate 285 de cadre medicale infectate cu noul coronavirus, dupa cum urmeaza, potrivit INSP: 91 medici, 90 asistenți medicali, 26 infirmiere, 8 ingrijitoare, 70 Personal auxiliar Distribuție pe județe Arad – Total 16 (5 Medici, 3 Asistente, 8 Personal auxiliar) București – Total…

- Pana astazi, 29 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.760 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. Dintre cele 1.760 de persoane confirmate pozitiv, 169 au fost declarate vindecate și externate (55 la Timișoara, 79 la București, 17 la Iași, 7 la Craiova, 9 la Constanța și…